Cinque partite e un solo gol. Il bilancio di Dovbyk al Bologna è tutt'altro che esaltante e potrebbe portare a una rottura anticipata. Come riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il club rossoblù non è soddisfatto del rendimento dell'ucraino: il centravanti non è riuscito a entrare nei meccanismi di Palladino e a Casteldebole iniziano a pensare che non sia l'attaccante giusto su cui puntare per il resto della stagione. Da qui l'ipotesi di interrompere il prestito già a gennaio e rispedirlo alla Roma. A Trigoria, però, lo scenario non era stato preso in considerazione. I giallorossi hanno impostato la stagione senza contare sull'ucraino e un suo ritorno anticipato rischierebbe di stravolgere i piani. Per questo, come anticipato da Moretto, sono previsti dei colloqui tra i due club per fare il punto sulla situazione e capire quale possa essere la soluzione migliore. Il futuro di Dovbyk è tornato in bilico e gennaio potrebbe riservare una nuova svolta.