Antonio Nusa è stato il grande sogno di Gasperini. L'esterno sinistro che il tecnico avrebbe tanto desiderato, ma che alla fine non è arrivato. Il norvegese alla fine è rimasto al Lipsia ma la prossima estate potrebbe salutare. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE anche in caso di qualificazione in Champions League il club tedesco dovrà incassare circa 100 milioni lordi, mentre senza Champions i soldi aumenterebbero. In vetrina c'è proprio Nusa che rimane in uscita. Inoltre, a giugno i club discuteranno anche del futuro di El Aynaoui che sta facendo bene in Bundesliga ma il Lipsia non ha ancora preso una decisione sul riscatto.