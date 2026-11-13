Alcuni li immaginiamo come nella canzone "Disperato Erotico" di Lucio Dalla, altri sono ancora sul trespolo a sperare nel primo scivolone in campionato . Che arriverà, sarebbe assurdo il contrario. Ci si appella al prezzo di Rodrigo Mora, all'età di De Roon, alla cessione di Romano (già esaurito il paragone con Rodri), al fatto che Castro trova poco spazio (con Malen davanti ci mancherebbe), allo "scandalo" di Ghilardi che gioca poco. Insomma c'è una schiera a Roma (e Torino) che spera nel flop di D'Amico e Gasperini e che sarà pronta a gridare al fallimento in caso di scudetto mancato, come se fosse davvero un reale obiettivo a inizio stagione. Non lo fanno per antipatia, nemmeno per reale convinzione. Ma per quel vecchio gioco di fazioni che risale ai tempi degli Orazi e Curiazi. Andrebbe però ricordato che nella Roma oggi quelle fazioni sono finite, si rema tutti dalla stessa parte. Finalmente. E chi aveva preso le parti a chi è andato via non si senta troppo coinvolto, in fondo nessuno glielo verrà a rimproverare. Non è successo ai tempi di Spalletti-Totti o Mourinho-Pinto. Figuriamoci ora.

Altrimenti gli resta la Juventus che non va poi così bene. Il paragone tra il mercato di Massara e D'Amico a Trigoria è già abbastanza chiaro. Vaz, Venturino, Zaragoza, El Aynaoui, Ziolkowski, Ferguson, Bailey e Tsimikas sono altrove. E pure nell'altrove si ritrovano tipo Will Byers di Stranger Things: sperduti. Ben altro rendimento quello di Rodrigo Mora che per gol in campionato ha superato Nico Paz e che è stato pagato (conti alla mano) meno di Alajbegovic. Così come sta rendendo più Molina di Celik. Il grande scippo dell'estate. Promossi anche Balerdi e De Roon. Senza nemmeno scomodare il paragone imbarazzante tra Malen e Kolo Muani. Insomma c'era chi sperava e che ancora si morde il labbro in tribuna o sul divano ad ogni gol (sono 41 totali) della squadra di Gasperini. Che di sicuro può essere migliorata, e poteva esserlo anche la scorsa estate. Quello deve essere lo stimolo continuo. Per il resto, come cantava Dalla, qualcuno si rassegni: "Mi sono rotto. Torno a casa e mi rimetterò in mutande".