La Roma vola in campionato. Gioca bene, vince, segna e dà l'impressione di non avere punti deboli. O quasi. Perché mentre Gasperini si gode la sosta con la squadra ai vertici, c'è un'altra Roma che sta andando nella direzione opposta. È quella dei giocatori ceduti in prestito la scorsa estate, che finora stanno deludendo le aspettative. Una situazione che, per il momento, non tocca direttamente il lavoro del tecnico, ma che rischia di diventare presto una questione spinosa per Trigoria. Perché dietro ai rendimenti deludenti non ci sono soltanto scelte tecniche e minutaggio ridotto: ci sono anche milioni che rischiano di evaporare. Tra stipendi, riscatti e valore dei cartellini, il conto per i giallorossi potrebbe superare i 50 milioni. Un tesoretto che la Roma sperava di recuperare e che adesso rischia di trasformarsi in un'occasione mancata.

Dovbyk non ingrana, Vaz delude: il tesoretto più grande rischia di svanire

Un gol a testa. Niente di più. È tutto quello chesono riusciti a mettere a referto in questa prima parte di stagione. Due prestiti dai quali lasi aspettava molto di più e che, invece, rischiano di trasformarsi in un problema. Le urla e la felicità didopo la rete contro il Sassuolo sembravano il preludio di una. Un'illusione durata poco. L'infortunio, le panchine e le critiche di Palladino hanno fatto da contorno a mesi complicati, molto lontani dai fasti del passato. E adesso anche ilsembra aver perso fiducia in lui: i rossoblù starebbero valutando la possibilità di interrompere il prestito già a gennaio e rispedirlo a. Il diritto di riscatto era stato fissato a circa 17 milioni, mentre l'ingaggio da 3,5 milioni netti era stato inserito tra i costi dell'operazione a carico del Bologna. Un'eventuale restituzione anticipata cambierebbe però gli equilibri economici dell'affare: la Roma rischierebbe di ritrovarsi nuovamentein rosa e di dover gestire il suoper il resto della stagione.

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La ripartizione dei costi in caso di risoluzione anticipata, tuttavia, dipende dagli accordi tra i due club. E il rischio non sarebbe soltanto quello di perdere i soldi del riscatto, ma anche di ritrovarsi sul groppone un ingaggio pesante. Poi c'è Vaz. L'investimento voluto fortemente da Massara, arrivato a gennaio e ceduto appena si è presentata l'occasione di trovargli una destinazione. D'Amico ha scelto l'Hull City per dargli spazio e permettergli di crescere, inserendo nell'accordo un diritto di riscatto da 30 milioni, a fronte di un prestito oneroso da 2 milioni. Una cifra importante, che la Roma sperava di poter incassare a fine stagione. Ma anche in questo caso, per ora, le risposte non sono quelle attese. Il francese non sta dando garanzie né sul piano fisico né su quello tecnico. Un solo gol, peraltro con la Primavera, e poco altro. Un infortunio lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e, a parte una presenza da titolare in Coppa, il suo minutaggio è rimasto ridotto a qualche spezzone. Al momento non ci sono indicazioni di un possibile rientro già a gennaio, ma la sensazione è che anche per lui la strada possa riportare a Roma in estate.

Kumbulla, Salah-Eddine e Angelino: gli altri prestiti che 'preoccupano' la Roma

E poi ci sono gli altri. Quelli che, almeno singolarmente, pesano meno rispetto a, ma che possono comunque rappresentare un problema. A cominciare dal 'sempreverde', ormai all'ennesimo prestito in Spagna. Questa volta al Rayo Vallecano, dove però il difensore albanese continua a trovare poco spazio. Il riscatto non sembra decollare e il rischio è quello di rivederlo aa fine stagione. Ma per la Roma potrebbe essere soltanto un ritorno di passaggio. Il contratto scade nel 2028 e, con poche prospettive di trovargli un'altra sistemazione, il club potrebbe essere costretto a portarlo fino alla naturale scadenza. Una soluzione tutt'altro che ideale, ma al momento non sembrano esserci molte. Poi ci sono gli esterni:. Il primo è volato in Grecia, al Panathinaikos, ma finora non è riuscito a convincere. Le prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative e anche i tifosi greci cominciano a manifestare il proprio malcontento. Nell'ultima giornata, un suo errore ha contribuito a spalancare la strada al gol avversario. Il riscatto, fissato intorno ai 7 milioni di euro più bonus, appare sempre più complicato. E anche in questo caso, a, la sensazione è quella di dover fare i conti con un nuovo rientro in estate.

Discorso simile per Angelino. L'avventura al Deportivo era iniziata con segnali incoraggianti: titolarità, minuti nelle gambe e la possibilità di ritrovare continuità. Poi è arrivata l'espulsione e, da quel momento, lo spagnolo è progressivamente scivolato fuori dalle rotazioni. Il club ha un diritto di riscatto fissato intorno ai 2,5 milioni, una cifra alla portata, ma al momento non ci sono segnali che facciano pensare a un acquisto definitivo. Anche per lui, dunque, il ritorno a Roma resta uno scenario concreto. Infine c'è Ziolkowski. Forse il più sfortunato di tutti. Il polacco è andato al Monza con un obiettivo preciso: giocare, trovare continuità e mettere minuti nelle gambe. Ma il suo percorso si è fermato praticamente sul nascere. Un infortunio lo ha bloccato subito, impedendogli di trovare spazio con la squadra di Juric. A differenza degli altri, però, il suo ritorno non sarebbe affatto un problema per la Roma. A Trigoria credono nel difensore e puntano su di lui per il futuro. L'idea era quella di farlo crescere attraverso il prestito e ritrovarlo a giugno più pronto, con qualche presenza in più e maggiore esperienza. Per ora, però, l'unica cosa che può fare è recuperare dall'infortunio. E sperare di riuscire finalmente a ripartire.

El Aynaoui, l'unico 'bonus' giallorosso

L'ultimo della lista. E forse anche l'unico destinato a non fare ritorno aè volato alin estate e in Germania ha convinto tutti. Il marocchino si è preso subito un posto da titolare, diventando un punto fermo della squadra. Demichelis non rinuncia mai a lui: né in Bundesliga né in Champions League. Il gol ancora manca, ma le prestazioni sono in linea con le aspettative e il suo peso negli equilibri delè cresciuto partita dopo partita. Il riscatto, fissato a 25 milioni, sembra ormai soltanto una formalità. Adesso c'è un piccolo problema fisico che gli ha impedito di rispondere alla convocazione del Marocco. Uno stop che, almeno per il momento, non cambia il quadro della sua avventura tedesca. E soprattutto non modifica le prospettive della Roma. Perché se il Lipsia continuerà a puntare su di lui con questa convinzione, il riscatto diventerà sempre più probabile. Epotrà incassare una cifra importante, recuperando gran parte dell'investimento fatto per portarlo nella Capitale. Dopo tanti prestiti che rischiano di trasformarsi in un boomerang, El Aynaoui rappresenta l'eccezione. L'unico che, almeno per ora, sembra aver trovato lontano da Roma il posto giusto. E che potrebbe permettere ai giallorossi di chiudere il capitolo prestiti (forse) con un