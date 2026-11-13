Conquistato il pass per i prossimi Europei Under 21, gli Azzurrini di Baldini tornano in campo per un test di prestigio contro la Francia. Tra i convocati c’è anche il giallorosso Lulli, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la Roma. Emanuele vuole continuare a mettersi in mostra, stavolta con la maglia della Nazionale, e ritagliarsi uno spazio importante anche in azzurro. Per la sfida di oggi, però, Baldini ha scelto di affidarsi inizialmente ad altri interpreti. Lulli parte in panchina. E lì è rimasto: Emanuele non ha giocato nemmeno un minuto. Baldini, nella vittoria contro la Francia, ha fatto altre scelte. Ci sarà sicuramente spazio per Lulli nel prossimo match.