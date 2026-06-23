1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Gasp non molla Greenwood: contatti continui. Il punto sul mercato con D'Amico

Il sogno di Gasperini per l'attacco della Roma si chiama Mason Greenwood. L'attaccante inglese resta in uscita dal Marsiglia e il tecnico giallorosso sta intervenendo in prima persona per portarlo a Trigoria. Telefonate e contatti continui per convincere l'ex United che al momento, in realtà, pensa solo alla Roma. La richiesta dell'OM non si muove dai 55 milioni di euro e al momento la concorrenza è rappresentata dal Fenerbahce. Dopo il summit di ieri con D'Amico, in mattinata Gasp è partito per la Liguria dove passerà qualche giorno in vista del ritiro estivo del 13 luglio. Il vertice è servito per fare il punto su tutte le operazioni di mercato: rinnovi, cessioni e obiettivi concreti. E per Gasperini gli innesti necessari sono diventati cinque per la prossima stagione da Champions. Intanto, il Mondiale si sta rivelando controproducente per una Roma che ha bisogno di cedere e non può aspettare a differenza degli altri club: da vetrina perfetta a ostacolo in vista del 30 giugno.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3