Sono giorni caldi per il calciomercato della Roma, ma al momento a Trigoria l'attenzione è sulle cessioni. Wesley è tornato nella Capitale per recuperare dall'infortunio muscolare e i giallorossi (come pochi altri) lo ritengono un incedibile e uno dei pilastri per il futuro. Ma spunta un retroscena di mercato direttamente dalla Premier League: come riporta Fabrizio Romano, negli ultimi giorni anche il Chelsea (ora impegnato nella trattativa per strappare Palestra all'Inter) ha fatto un tentativo per il terzino brasiliano. La dirigenza dei Blues ha parlato con la Roma, ma i giallorossi hanno alzato subito il muro e risposto con un "no" secco. Wesley non è in vendita e a Trigoria non hanno hanno intenzione nemmeno di valutarlo in vista di una possibile cessione.