La Roma ha la sua telenovela estiva. E ha un nome e cognome: Mason Greenwood. L’inglese è l’oggetto dei desideri di Gasperini. Il colpo individuato per provare l’assalto alla Champions. Non ci sono dubbi, né alternative: il focus è tutto su di lui. Pronto a diventare, insieme a Malen, il nuovo volto dell’attacco giallorosso. Ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Il Marsiglia non si smuove dalla richiesta di 55 milioni di euro, cifra destinata a salire fino a 60 dal 1° luglio. Per questo Gasperini vuole accelerare, intervenendo in prima persona per portarlo a Trigoria. Contatti continui, telefonate, dialoghi costanti. Il tecnico non vuole lasciarsi sfuggire Greenwood. E, come riporta Leggo, anche il giocatore continua a pensare solo alla Roma. La attende. Lo avrebbe ribadito più volte. L’idea di un futuro in Italia lo intriga sempre di più. La concorrenza c’è, ma resta limitata. Solo il Fenerbahce sembra poter rappresentare un vero ostacolo. Una pista che, al momento, non spaventa i giallorossi. Nel frattempo, però, a Trigoria si lavora anche sulle plusvalenze. Un equilibrio delicato, tra entrate e uscite. Ma senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: Mason Greenwood. E Gasperini, su questo, non vuole mollare di un centimetro.