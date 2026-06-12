La Roma è impegnata nelle valutazioni di mercato legate alle cessioni, ma ovviamente non solo. Il sogno resta Greenwood, ma di obiettivi ce ne sono parecchi anche negli altri reparti. Tra questi Costantino Favasuli, fresco di convocazione in Nazionale e reduce da una grande stagione col Catanzaro. Secondo 'Il Corriere della Calabria', i giallorossi continuano a seguire l'esterno classe 2004 che però ha molti estimatori. A cominciare dal Sassuolo di Aquilani, che lo ha avuto sia in Primavera a Firenze che nell'ultima stagione e Catanzaro. Lo stesso club viola ha il 50% sulla futura rivendita e potrebbe decidere di riportarlo a 'casa' con l'avallo già confermato dal nuovo tecnico Fabio Grosso. La Roma resta assolutamente vigile, per Gasperini può essere un profilo ideale.