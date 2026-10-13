José Mourinho ed Endrick, una storia d'amore destinata a continuare. Lo Special One, nonostante non abbia dato ancora spazio all'attaccante brasiliano, punta forte sul classe 2006. D'altronde era stato lo stesso Mou, in estate, a bloccare il suo possibile prestito alla Roma. E anche il futuro sembra essere ancora al Real Madrid, nonostante le voci delle ultime settimane. "Non c'è nessuna possibilità che vada via in prestito a gennaio, dimenticatelo. Mi fido di Endrick, lo adoro. Ha un potenziale di altissimo livello ed è molto importante per noi. I club interessati a lui dovranno lottare con me per ingaggiarlo. Non ha bisogno di essere ceduto in prestito, farà grandi cose e avrà successo qui. Ha fatto ritorno dall'infortunio, stava per entrare in campo contro il Villarreal... giocherà presto", le parole di Mourinho a TNTSports Brasil riportate da Fabrizio Romano. Nella conferenza pre Roma-Real anche Gasperini era intervenuto sul futuro del giovane attaccante: "Se chiederò Endrick a Mourinho dopo la partita? Non credo. Adesso non mi interessa il mercato di gennaio. Abbiamo appena iniziato un percorso di partite e quella di domani la vivremo come un evento che manca da tanti anni. La vivremo così".