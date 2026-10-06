Il futuro di Endrick è ancora tutto da scrivere. L'attaccante brasiliano, che sta trovando praticamente zero spazio al Real Madrid nonostante Mourinho ne avesse bloccato la cessione in estate, sembra destinato a cambiare aria a gennaio. La Roma resta fortemente interessata al classe 2006, anche se ci sono diversi nodi da sciogliere. Endrick sta valutando le diverse opzioni sul tavolo e, secondo Cadena Sar, la concorrenza sarebbe abbastanza fitta. Oltre al club giallorosso, infatti, anche il Lione sarebbe pronto ad accogliere il brasiliano, proprio come già accaduto nel gennaio scorso. L'opzione che sta prendendo maggiormente piede in questo momento, però, sarebbe la pista che porta all'Aston Villa. La squadra di Emery ha messo gli occhi sull'attaccante e il 20enne potrebbe dare la priorità alla partecipazione alla Champions League se il club di Premier League manterrà la sua promessa.