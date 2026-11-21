La sosta delle nazionali è terminata e la partita di Champions tra Paris Saint-Germain e Roma si avvicina. A pochi giorni dalla sfida di mercoledì sera al Parc des Princes, come riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra di Luis Enrique recupera Ousmane Dembelé e l'ex Roma Marquinhos. Due colonne della squadra parigina che saranno a disposizione a partire dal match di stasera contro il Nizza. Parallelamente, al Tardini, la Roma sarà impegnata contro il Parma prima di iniziare a preparare la trasferta più complicata della stagione.