Due pedine fondamentali che rientreranno in vista del match di Champions di mercoledì sera
Parma-Roma e Atalanta-Inter, il pronostico: le quote di tutti i bookmakers
La sosta delle nazionali è terminata e la partita di Champions tra Paris Saint-Germain e Roma si avvicina. A pochi giorni dalla sfida di mercoledì sera al Parc des Princes, come riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra di Luis Enrique recupera Ousmane Dembelé e l'ex Roma Marquinhos. Due colonne della squadra parigina che saranno a disposizione a partire dal match di stasera contro il Nizza. Parallelamente, al Tardini, la Roma sarà impegnata contro il Parma prima di iniziare a preparare la trasferta più complicata della stagione.
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