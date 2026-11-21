Rodrigo Mora accanto a Paulo Dybala. Gasperini ha le idee chiare su come schiererà la sua Roma al Tardini e contro il Parma vuole una trequarti di fantasia. La Joya tornerà in campo dopo più di un mese e al suo fianco ci sarà il giocatore che prima della sosta era sicuramente il più in forma dei giallorossi: Rodrigo va a caccia del quarto gol di fila in Serie A. In questo inizio di stagione il portoghese sta tenendo medie impressionanti per quanto riguarda tutti i numeri offensivi: in Italia è terzo per assist attesi (0,41 xA ogni 90') dietro e Dybala e Diao ed è secondo per gol a partita (0,85 ogni 90') dietro al solo Alphadjo Cissè. Il talento classe 2007 ha spazzato via la prima ondata di dubbi segnando praticamente ad ogni occasione avuta. Una crescita notata anche da Gasperini che gli sta donando sempre più spazio sulla trequarti di sinistra. Dybala, al contrario, continua a essere uno dei migliori assistman al mondo, ma il gol gli manca addirittura da gennaio. Ben 307 giorni senza segnare, un digiuno fin troppo lungo che la Joya vuole interrompere e dimenticare a partire proprio da stasera.