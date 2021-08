Dzeko più Vlahovic, ma all’Inter. Ecco l’idea di Marotta se parte Lukaku

La possibile partenza del belga dai nerazzurri potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolgerebbe anche la Roma

Non c’è agosto che si rispetti senza che il nome di Edin Dzeko non venga coinvolto in scenari di mercato. Quest’anno il bosniaco sembrava averla scampata ma nelle ultime ore la trattativa choc tra Inter e Chelsea per Lukaku può riaprire scenari che sembravano tramontati. In caso di cessione del belga ai Blues per la cifra mastodontica di 130 milioni, infatti, i nerazzurri sarebbero costretti a correre ai ripari. Il primo obiettivo di Marotta diventerebbe Duvan Zapata ma la strada verso il colombiano dell’Atalanta è ardua anche perché il club bergamasco di soldi non ne ha bisogno particolare dopo la cessione di Romero al Tottenham. Così sta maturando l’idea di un doppio colpo: un talento giovane e un veterano di peso. Due identikit che portano ai nomi di Dusan Vlahovic e (appunto) Edin Dzeko.