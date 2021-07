D’Orazio alla Spal è ufficiale. La Roma: “In bocca al lupo”

La Roma ufficializza la cessione a titolo definitivo di Ludovico D’Orazio. Il giocatore, come anticipato nei giorni scorsi da Forzaroma.info, dopo il prestito alla Feralpisalò passa alla Spal in Serie B. Il club romanista ha avuto augurare...

La Roma ufficializza la cessione a titolo definitivo di Ludovico D'Orazio. Il giocatore, come anticipato nei giorni scorsi da Forzaroma.info, dopo il prestito alla Feralpisalò passa alla Spal in Serie B. Il club romanista ha avuto augurare buona fortuna al suo ex giocatore con un tweet: "In bocca al lupo per il futuro" si legge.