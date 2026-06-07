Gasperini è stato da Champions. Il tecnico piemontese ha fatto il massimo: ha portato la Roma al terzo posto e ha permesso ai tifosi di tornare a sognare. E di sentire di nuovo quella 'musichetta' prima delle partite, che tanto mancava. Per una stagione da Champions, però, restano le ombre delle coppe. Eliminazione contro il Bologna in Europa League e uscita agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. Proprio in quest’ultima partita c’è stato un giocatore che ha stregato Gasperini: Nikola Vlasic. Due assist, tre gol del Torino. Il croato è stato l’artefice di quella vittoria che ha fatto male alla Roma. Quella prestazione è rimasta impressa al tecnico piemontese. E ora Vlasic potrebbe essere uno dei nomi in grado di accendere il mercato estivo della Roma.

Leader tecnico

Il Torino deve ringraziare due uomini in questa stagione: Vlasic e D’Aversa. Il tecnico è riuscito a risollevare le sorti di una squadra ai limiti della retrocessione in Serie B. Il croato, invece, è stato il leader tecnico della squadra. Ha dato qualità, gol (8 in campionato) e assist lungo tutta la stagione. È stato il faro del gruppo, l’uomo a cui affidare il pallone nei momenti più difficili. La sua carriera parla da sola: titolare con la Croazia, esperienza in Premier League con West Ham ed Everton, ma soprattutto tante prestazioni in crescita.

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Non ha paura dei grandi palcoscenici. E questo piace a Gasperini. Il tecnico piemontese potrebbe vedere in lui la pedina giusta per le partite più complicate, quelle da sbloccare. Vlasic alzerebbe il livello tecnico e rappresenterebbe un investimento sicuro. Conosce già il campionato italiano e si è adattato bene alle sue caratteristiche. Non arriverebbe per essere un titolare fisso, ma per entrare nella rotazione dei 15-16 giocatori su cui Gasperini vuole costruire la rosa per affrontare tre competizioni.

Costi

Ed è qui che l’operazione potrebbe portare dei vantaggi. Vlasic non costa molto: con 13-14 milioni si potrebbe portarlo a Roma. Il Torino, però, non lo lascerà andare con facilità. Ha un contratto in scadenza nel 2027 e l’obiettivo del club granata è quello di rinnovarlo. Il croato si trova bene a Torino, ma potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare la Champions. Un dettaglio non da poco. Al momento la Roma non spinge con decisione per il suo arrivo, ma è un profilo che piace. E sicuramente ci sarà un tentativo per provare a portarlo a Trigoria. D’altronde, due assist fanno una prova. E a Gasperini, Vlasic, piace da tempo. Sarà proprio il tempo a dire se la sua strada si incrocerà davvero con quella giallorossa.