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Obiettivi chiari

Il Marsiglia è diventato terreno fertile per la Roma. A Trigoria guardano con attenzione all'evoluzione del club francese. Tra problemi economici e tensioni interne, l'OM è chiamato a fare cassa. E anche in fretta. Per questo motivo, alcuni dei suoi gioielli più preziosi sono finiti sul mercato. Di chi parliamo? Di Greenwood, naturalmente. Ma anche di Paixao. Perché la Roma non è interessata soltanto all'inglese. Le difficoltà per arrivare all'ex Manchester United sono note. La concorrenza è alta. Le richieste economiche anche. E così il club giallorosso ha iniziato a valutare con attenzione la pista che porta al brasiliano. Due giocatori diversi. Due profili che piacciono a Gasperini. Due calciatori che, in modi differenti, alzerebbero il livello della rosa. Ma le differenze non mancano. Greenwood garantisce qualità, gol e strappi. Paixao velocità, imprevedibilità e margini di crescita. Ecco perché la Roma dovrà riflettere bene prima di decidere dove investire le proprie risorse. La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive. Molto dipenderà dalle richieste del Marsiglia e dagli incastri di mercato. Ma non solo. A Trigoria terranno un occhio puntato anche sulle elezioni presidenziali del Fenerbahce. Perché da lì potrebbe nascere qualche opportunità inattesa.

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