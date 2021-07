Calciomercato Roma, D’Orazio ai saluti: va alla Spal a titolo definitivo

Dopo la stagione positiva in Serie C con la Feralpisalò sale di categoria. Era in giallorosso dal 2016

Valerio Salviani

In attesa di cessioni di maggior rilievo, la Roma dice addio a Ludovico D'Orazio. Dopo la buona stagione all'esordio tra in professionisti nella Feralpisalò, l'esterno di Sora è stato ceduto alla Spal a titolo definitivo. Tra i migliori talenti passati negli ultimi anni nelle giovanili giallorosse, D'Orazio continua la sua crescita e a 21 anni è pronto ad affrontare il primo campionato di Serie B. La scorsa stagione in C in 40 presenze ha messo a segno 6 reti e 5 assist. Alla Roma dal 2016, sognava di esordire all'Olimpico. Ora il suo obiettivo sarà la Serie A con la Spal.