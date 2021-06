Dalla Spagna, Sergio Ramos verso il PSG: la confessione ai compagni del Real

Il campione spagnolo dovrebbe continuare la sua carriera con Mbappé e Neymar a Parigi

I tifosi della Roma continuano a sognare Sergio Ramos. L'ormai ex capitano del Real Madrid, che ha già annunciato l'addio (anzi, l'arrivederci) al Bernabeu ha scatenato le fantasie dei tifosi di tutta Europa. In questi giorni si parla parecchio di una telefonata di Mourinho, ma in Spagna hanno altre idee. Secondo quanto rivelato a 'Tiempo de Juego', trasmissione di Cadena Cope, Sergio Ramos andrà al PSG. Il difensore spagnolo avrebbe infatti confidato ai suoi ormai ex compagni del Real Madrid che la sua prossima squadra sarà proprio quella parigina. Tra le suggestioni Roma e Milan, le altre big d'Europa dall'Arsenal ai due Manchester, alla fine potrebbe davvero spuntarla il PSG di Neymar e Mbappé.