Ramos, il filo del telefono lo lega a Mou. In porta si apre la pista Gollini

Il portoghese ha chiamato l'ex Real che però aspetta la Premier e il Psg. Resta distanza per Xhaka e Rui Patricio

Indiscrezioni confermate dalla Spagna parlano di una, due, tre chiamate tra lo Special One e il suo vecchio pupillo che ci sono state, per quella che potrebbe restare una suggestione estiva soprattutto se in breve tempo l’ex capitano del Real dovesse trovare un top club europeo disposto ad accontentarlo. In Germania è di difficile collocazione, rimangono il Psg e la Premier. Nel caso non trovasse la destinazione gradita, le porte della Roma sarebbero aperte. Intanto per Xhaka la differenza tra domanda (20 milioni di sterline, l’equivalente di 23 milioni di euro) e offerta (15+2) non è esigua. Ora tocca al calciatore far pressione ai Gunners. Per il portiere l’accordo con Rui Patricio c’è, non quello con il Wolverhampton che chiede 12 milioni. Pinto è fermo a 7. Uno stallo dovuto ad alcune perplessità tecniche e anagrafiche, confermate anche in questo Europeo. Scartati i preferiti Musso e Unai Simon per una questione di costi, si è aperta la pista-Gollini. È in rotta con Gasperini ed è in partenza. La valutazione iniziale si aggira sui 20 milioni ma il club bergamasco è disposto ad andare incontro al potenziale acquirente.