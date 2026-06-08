Un'idea. Sì, un’idea percorribile e che a ore verrà sottoposta a Domenico Tedesco, quindi al nuovo allenatore del Bologna. Robinio Vaz - centravanti giochista - arrivò alla Roma nel gennaio scorso, 22 milioni versati al Marsiglia, colpo che seppe di grande colpo con allegata la dovuta pazienza, perché la prospettiva è sempre giusto metterla in conto. In effetti il francese di lungimiranza calcistica ne ha, anche perché quel valore e quegli ingressi con la maglia giallorossa hanno fatto capire che qualcosa di buono c'è, accadrà. Lo ha capito anche il Bologna quando lo ha visto all'andata - in Europa League - e all’Olimpico negli ottavi di ritorno. Quando Robinio entrò in gara, al posto di El Shaarawy, le accelerazioni furono da talento intraprendente. La Roma - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - pare preferisca mandarlo a giocare. In prestito. Ed è da Îì che si sarebbe inserito il Bologna. Ovvio che Gasperini, e chi con lui, dovrà dare l'ok.

Richieste per Castro ne arriveranno, salvo poi vedere che ne sarà di Thjis Dallinga. Tutte operazioni da valutare, ma resta il fatto che il Bologna ha la sensazione che uno dei due “9” - se non entrambi - verrà ceduto. Da lì, le escursioni di mercato che coinvolgono anche il Robinioz Vaz che la Roma vuole mandare a giocare perché dietro a Malen cerca un centravanti più esperto di Europa e di Italia. A gennaio il Bologna si interessò a Dobvyk, per il quale si sarebbe fatto avanti proprio il Trabzonspor. In questa lista c’è anche lui, Robinio Vaz. In prestito, sia chiaro.