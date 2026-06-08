Il Mondiale di Wesley è finito ancora prima ancora di cominciare. Il terzino della Roma si è fermato durante l’amichevole vinta 2-1 contro l'Egitto, uscendo dolorante e in lacrime. La risonanza ha confermato la lesione all’adduttore della coscia sinistra. Dovrà restare fermo un mese: addio Mondiale. Perdere un’occasione così, a una settimana dall’esordio, è il colpo peggiore possibile sul piano personale. Ma dentro l'amarezza del giocatore - sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - si apre un vantaggio tecnico per la Roma: Wesley sarà a disposizione di Gasperini fin dal primo giorno di ritiro, che inizierà il prossimo 13 luglio. Quasi un acquisto aggiunto. Intanto quella che inizia oggi è la settimana in cui a Trigoria si attende anche l’ufficialità di Tony D'Amico. Il club giallorosso pagherà “il disturbo” all'Atalanta. I Friedkin staccheranno un assegno ai Percassi per regalare a Gasperini il dirigente richiesto da tempo.