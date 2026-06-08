Dybala-Roma, il traguardo è più vicino. Anche se per la formalizzazione c’è ancora da attendere. Le trattative tra Ryan Friedkin e l’agente dell'attaccante Carlos Novel - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - proseguono a distanza e l’accordo è sempre più vicino con un leggero rialzo dell’offerta della Roma dopo il 'no' di Paulo alla prima proposta. Decisivo per la formalizzazione sarà anche l’arrivo del nuovo ds Tony D'Amico che nelle prossime ore dovrebbe firmare il contratto pluriennale (tre o quattro) che lo legherà alla Roma. Sul tavolo ci sono anche le questioni aperte di Pellegrini e Celik. Per il centrocampista la situazione è più semplice mentre per il turco la strada resta più in salita dopo la distanza tra domanda e offerta che aveva fatto arenare la trattativa in inverno. La priorità, in ogni caso, per il nuovo ds sarà quella delle cessioni. L'idea di sacrificare solo seconde linee appare difficilmente realizzabile. Per questo un titolare resta in bilico e il nome più gettonato per l'addio resta quello di Koné.