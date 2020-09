Calciomercato Roma live, ore decisive per Izzo e Smalling. Idee Mandzukic e Biraghi

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi domenica 13 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen)

9.30 JESUS E KARSDORP SALUTANO E VANNO AL GENOA

In uscita la Roma sta per salutare Juan Jesus e Karsdorp, entrambi molto vicini al Genoa.

9.10 ROMA, OFFERTO BIRAGHI. A DESTRA PIACE FARAONI

Alla Roma è stato offerto anche Biraghi, che potrebbe rientrare in uno scambio con Spinazzola. Fonseca cerca soprattutto un esterno destro: piace Faraoni.

8.20 MILIK, MANCA L’ULTIMO OK DI DE LAURENTIIS. IDEA MANDZUKIC

Per Milik alla Roma manca solo l’ultimo ok di Aurelio De Laurentiis a un’operazione da circa 17 milioni più 8 di bonus, in attesa anche che si sblocchi Dzeko-Juventus. Intanto, con l’addio del bosniaco, potrebbe aprirsi la pista Mario Mandzukic.

7.50 PER SMALLING CORSA CONTRO IL TEMPO

La Roma spera ancora di poter contare subito su Smalling: è una corsa contro il tempo per averlo già sabato a Verona.

7.35 NIENTE ACCORDO PER SMALLING: ALTERNATIVA KUMBULLA

Il Manchester United respinge l’ultima offerta della Roma per Smalling, con Kumbulla possibile alternativa.

7.10 LA ROMA STRINGE PER IZZO: AFFARE DA 22 MILIONI

La Roma stringe per Izzo: trattativa verso la possibile chiusura su 22 milioni di euro totali in prestito con obbligo di riscatto.