Juan Jesus ha detto sì al Genoa: ora l’addio alla Roma è più vicino

Juan Jesus è sempre più vicino al Genoa: dopo quattro anni può chiudersi l’avventura del brasiliano con la maglia della Roma. Come riporta Alfredo Pedullà, il difensore ha detto sì alla società rossoblù. Con Maran in Liguria ritroverebbe una maglia da titolare dopo le sole cinque presenze (in totale poco meno di 140′) e un ruolo sempre più in secondo piano nelle gerarchie di Fonseca. La sua ultima apparizione è quella nei minuti finali contro la Juventus, quella precedente addirittura a settembre 2019. Nel mezzo quasi dieci mesi senza mai un minuto in campo in gare ufficiali. Dopo la trattativa naufragata col Cagliari, per Juan Jesus però c’è un’altra sfida alle porte, sempre in rossoblù. Il Genoa è ormai è a un passo, con la Roma che si libererebbe del suo ingaggio a un anno dalla scadenza del contratto.