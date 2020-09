Milik, contatti continui tra Roma e Napoli: accordo vicino

La Roma va dritta su Arek Milik. Il centravanti polacco è in vendita da tempo e i giallorossi sono la squadra favorita per accaparrarselo, nonostante alcune sirene inglesi delle ultime ore (Tottenham e Newcastle su tutte). Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, partner ufficiale del club partenopeo, sarebbe vicino un accordo tra Roma e Napoli sulla base di 25 milioni di euro e 5 di bonus. I contatti sono costanti, l’obiettivo è chiudere nel tempo più breve possibile. Se ci sarà il via libera, Dzeko a quel punto potrebbe trasferirsi a Torino, dove lo aspettano Pirlo e la Juventus.