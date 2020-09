Karsdorp a un passo dal Genoa: c’è l’ok della Roma

Asse caldo tra Genoa e Roma. Sempre in corso la trattativa per Juan Jesus, con il difensore brasiliano che resta vicino (Luperto e Bonifazi le alternative per i rossoblù in caso di esito negativo). I discorsi con i giallorossi, però, non si fermano all’ex Inter. Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, è vicinissimo anche l’olandese Karsdorp, dopo che la Roma ha visto naufragare la trattativa tra il laterale e l’Atalanta quando mancava solo la firma (per il mancato accordo con il suo agente sulle commissioni). Il Genoa ha colto l’attimo e ha convinto il giocatore, che presto sarà rossoblù dopo il via libera dalla capitale. Ma il passaggio con il calciatore e il suo entourage, decisivo in questa vicenda, è già stato fatto con esito positivo.