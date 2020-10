Calciomercato Roma live, ancora distanza per Smalling: bloccato l’addio di Fazio

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi sabato 3 ottobre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona p), Mayoral (A, Real Madrid p)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

ORE 9.15 FAZIO HA L’ACCORDO CON LA SAMP, MA LA ROMA LO BLOCCA

Federico Fazio ha già un accordo per andare alla Sampdoria in prestito, ma aspetta il via libera della Roma che per il momento ha bloccato la sua cessione.

ORE 8 LA ROMA OFFRE 17 MILIONI PER SMALLING

La Roma non molla Smalling: l’ultima offerta è di 17 milioni di euro bonus compresi, ma lo United non si muove da quota 20.

ORE 7.20 LA ROMA ASPETTA SMALLING: SCENARIO PER GENNAIO

La distanza tra Roma e United resta per Smalling, ma i giallorossi hanno intenzione di aspettare l’inglese fino a domani e non hanno un piano B in programma. Non è escluso che la società decida di restare così in difesa e riprovare a gennaio per il classe ’89.