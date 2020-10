Smalling, la Roma spinge: alzata l’offerta al Manchester United

La Roma sta facendo il massimo per riportare Chris Smalling a Trigoria. Dopo la fumata grigia di venerdì, i Friedkin hanno dato il via libera a Fienga per alzare l’offerta al Manchester. Come riporta Sky Sport la cifra dovrebbe adesso ammontare a 15 milioni di euro. Lo United, consapevole della volontà del giocatore e della possibilità che l’inglese resti in rosa come esubero, ora riflette. Per Fonseca, Smalling “è l’unico obiettivo per la difesa”, come dichiarato ieri nel post partita. Il tecnico ha fatto fuori virtualmente Fazio e Jesus, affermando di avere solo tre difensori a disposizione. L’acquisto di Smalling è imprescindibile per il portoghese. C’è tempo fino alle 20 di domani, ma le lancette corrono.