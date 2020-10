Ottimismo per il ritorno di Smalling alla Roma: domani l’ultimo tentativo

Chris Smalling si riavvicina alla Roma. Come riporta “Sky Sport”, il ritorno nella capitale del difensore inglese potrebbe concretizzarsi nell’ultimo giorno di mercato: dopo un’estenuante trattativa con il Manchester United, tra i dirigenti della Roma filtra un crescente ottimismo. Sarà decisiva, per la buona riuscita dell’operazione, la volontà del giocatore, per nulla interessato ad accettare altre destinazioni all’infuori della Roma. Che dopo una stagione da trentasette presenze e tre gol, spera quindi di riabbracciare il suo numero 6.

L’affare si può chiudere a cifre minori rispetto a quelle richieste fino alle scorse ore dal Manchester United. I “Red Devils”, inizialmente, non intendevano scendere sotto i 20 milioni più 5 di bonus: le pretese del club britannico avevano causato pure il prematuro ritorno in Inghilterra di Smalling, costretto a salutare la Roma prima della partita di Europa League contro il Siviglia. Negli ultimi giorni lo United ha chiesto 18 milioni, cifra anch’essa ritenuta impossibile da raggiungere dalla dirigenza giallorossa, pronta invece ad offrirne 15.