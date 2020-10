Tra la cessione di Kluivert e il potenziale acquisto di Smalling, la Roma prova a piazzare gli ultimi esuberi in rosa. Tra questi c’è anche Mirko Antonucci, convocato ieri per la trasferta di Udine, ma destinato a un nuovo addio. Come riporta tmw, l’esterno classe ’99 potrebbe raggiungere Coric al Venlo in Olanda, con un’altra operazione in prestito. Il suo agente discuterà di questa possibilità con i giallorossi e con gli olandesi nelle prossime ore.