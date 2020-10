Roma, stallo Smalling: proposto Vida

Domagoj Vida torna nei pensieri della Roma. Come riporta ‘TMW’, il difensore croato è stato proposto nelle ultime ore alla società giallorossa come eventuale alternativa a Chris Smalling, per il quale persistono le difficoltà con il Manchester United. Vida, ex bandiera della Dinamo Kiev, attualmente milita nel Besiktas ed è un pilastro della nazionale croata. La Roma si è interessata al classe ’89 anche un anno e mezzo fa, ma l’alto ingaggio percepito dal giocatore in Turchia ha costituito un ostacolo insormontabile per la buona riuscita dell’affare. L’eventuale approdo nella Capitale di Vida sbloccherebbe anche la cessione di Fazio alla Sampdoria, al momento in stand-by.