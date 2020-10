Clamoroso Roma, El Shaarawy a un passo dal ritorno in giallorosso

La Roma è pronta a riabbracciare Stephan El Shaarawy. Secondo Sky Sport, il Faraone sarebbe a un passo dal ritorno a Trigoria. Con Justin Kluivert destinato al Lipsia, il club giallorosso ha avviato le trattative con lo Shanghai Shenhua per prendere l’esterno in prestito fino a giugno 2021, raggiungendo l’accordo. Un’operazione non complicata da portare a termine, dal momento che il campionato cinese è in pausa e non riprenderà prima del nuovo anno. E soprattutto per la volontà di El Shaarawy, che da tempo spinge per tornare alla Roma.

Il Faraone è a Roma da qualche giorno e si sta allenando in privato con l’amico ed ex fisioterapista giallorosso Marco Ferrelli. L’esterno non ha mai nascosto la volontà di tornare in giallorosso. Lo scorso gennaio si era presentata l’occasione per il trasferimento, ma la trattativa si è chiusa con un nulla di fatto. L’addio di Kluivert e Perotti ha permesso alla Roma di poter fare il passo necessario per riprendere l’azzurro.