Calciomercato Roma, le notizie di oggi 10 agosto: Abraham a un passo

Gli aggiornamenti LIVE dei movimenti giallorossi sul mercato

La Roma prova a chiudere per Abraham, Dzeko si avvicina all'Inter. Florenzi verso il Milan. Tutte le notizie di calciomercato di oggi, 10 agosto 2021.

Ore 9.30 - Anguissa nome forte per rinforzare il centrocampo, la Roma cerca il regista da regalare a Mourinho. Tiago Pinto in contatto con il manager del giocatore di proprietà del Fulham.

Ore 8.00 - Abraham è il prescelto di Mourinho per sostituire Dzeko. C'è l'accordo tra Roma e Chelsea, manca solo l'ok del giocatore. Dopo i giallorossi daranno al bosniaco il via libera per trasferirsi all'Inter.