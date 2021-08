Lukaku a Londra, la Roma chiude per Abraham. E oggi l’Inter abbraccia Dzeko

Il talento del Chelsea ha scelto Mourinho: così c’è il via libera per il bosniaco da Inzaghi. Adesso Marotta punta Correa e Vlahovic, ma per il serbo è asta con Tottenham e Atletico

Mentre il jet di Lukaku portava via le ultime lacrime nerazzurre, ieri sera l’Inter provava a dare una consolazione al suo popolo affranto. Spazzava via gli ultimi dubbi su chi indosserà la 9: sarà Edin Dzeko il centravantone del dopo-Romelu e lo sarà da subito, già oggi, si legge su La Gazzetta dello Sport . Tutte le parti erano d’accordo, ma si aspettava soltanto l’ultimo passaggio formale: per liberare effettivamente Edin, la Roma doveva prima trovare un sostituto adeguato. Sarà Tammy Abraham , talento che - guarda caso - è in uscita proprio dal Chelsea.

Per Dzeko ai Friedkin va una cifra simbolica, poco meno di due milioni per evitare la minusvalenza, con piccoli bonus in caso di qualificazione Champions. Nel domino delle punte in giro per l’Europa è decisivo il destino giallorosso di Abraham, erede di Dzeko a Trigoria. Ad agevolare i lavori per Edin in nerazzurro è stata proprio la forte accelerazione pomeridiana della Roma per questo 23enne mosso dalla voglia di dimostrare al Chelsea che con Mourinho può sfondare in A. Nei giorni scorsi aveva detto no all’Atalanta, anche per le lusinghe dell’Arsenal, ma ieri l’attrazione per José ha fatto la differenza.