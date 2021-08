Pellegrini verso il rinnovo: 4 anni e senza clausola

Ieri l'incontro risolutore tra l'agente del numero 7 romanista e Tiago Pinto

Con due ex capitani, Florenzi e Dzeko, che stanno per andare via, ce n'è un altro che resta. E rinnova. Lorenzo Pellegrini è pronto a legarsi di nuovo alla Roma con un nuovo contratto, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Ieri il manager del giocatore e Tiago Pinto hanno messo le basi dell'accordo in un meeting a Trigoria. Incontro che è servito a decidere anche il futuro di Zalewski e Ciervo: il primo resta, l'altro partirà in prestito. Tornando a Pellegrini, il nuovo accordo prevede l'eliminazione della clausola, e un corrispettivo fisso in linea con i giocatori più importanti della rosa. L'intesa sarà firmata su base quadriennale. Entro Ferragosto la Roma farà arrivare al giocatore una proposta scritta che difficilmente verrà rifiutata.