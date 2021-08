Florenzi al Milan: club al lavoro sulla formula, ma l’affare si farà

Il Milan lo vuole in prestito ma senza obbligo di acquisto, la Roma preferisce monetizzare Probabile intesa per il diritto di riscatto

La campagna di rafforzamento del Milan procede con Alessandro Florenzi, l'ultima idea per la fascia destra. Perché i rossoneri e la Roma trovino l’accordo definitivo è necessario trattare ancora sulla formula: o meglio, convincere le due parti che la soluzione del prestito con l’aggiunta del diritto di riscatto potrebbe accontentare entrambe, scrive Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport. La Roma vuole definire la cessione di Florenzia titolo definitivo, per non ritrovarsi tra dodici mesi nella stesse condizioni e soprattutto per passare immediatamente all’incasso. Una distanza che potrà trovare la perfetta sintesi nel prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Da stabilire anche se il prestito sarà accompagnato o meno da un conguaglio, ed eventualmente definire la somma. Con la Roma ha un contratto che scadrà nel giugno del 2023 con un ingaggio da tre milioni, ma sa di non rientrare negli schemi di Mourinho: cresciuto nelle giovanili giallorosse, da grande ha sommato 280 partite e 28 gol con la prima squadra.