Roma, addio Dzeko: la moglie va a Trigoria, a Milano forse già stasera – FOTO

Ieri il rientro dalla Croazia. Stasera alle 17 l'allenamento, ma Edin potrebbe già essere in viaggio verso l'Inter

A meno di clamorosi colpi di teatro, stavolta l'addio tra Edin Dzeko e la Roma si consumerà senza dietrofront. Il bosniaco è stato più volte vicino a lasciare i giallorossi in passato, ma questa potrebbe essere quella decisiva. Già stasera può viaggiare con un charter per Milano e cominciare la sua nuova avventura con l'Inter. Questa mattina intanto a Trigoria si è vista la moglie Amra (ufficialmente per motivi personali), con lui anche nella mini vacanza in Croazia che si sono concessi nel weekend. Lo "step by step" che ha dichiarato ieri Edin a Forzaroma.info prevede un passaggio obbligato per il Fulvio Bernardini, dove ci sono le sue cose da ritirare. Qualcosa potrebbe aver già preso la moglie, ma anche Edin prima della partenza dovrà tornare in quella che dal 2015 è stata casa sua.