La sosta per recuperare gli infortunati, fatta eccezione per Pellegrini. Gasperini aspettava questi giorni di stop per il ritorno delle sue pedine importanti. Per la trasferta di Parma, infatti, potrà contare di nuovo su Dybala, ma il grande assente di queste settimane è stato anche Svilar. Il portiere si è fermato per una microfrattura al piede rimediata durante un allenamento e il tecnico giallorosso ha dovuto subito fare i conti con il fatto che lo avrebbe riavuto a disposizione non prima della seconda sosta del campionato, per le nazionali. Questa appena passata. Sabato prossimo, la Roma giocherà a Parma e, oltre al Joya, Gasp conta di riavere anche il suo numero 99. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, il fastidio al piede per Svilar non sarebbe completamente archiviato: "Il portiere avverte ancora un po' di fastidio quando deve calciare", scrive infatti Stefano Carina.