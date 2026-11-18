Non solo l'attacco che resta comunque prioritario. La Roma ha messo gli occhi anche su Kauã Pascini. Il terzino sinistro brasiliano, classe 2008, è uno dei giovani talenti seguiti da Tony D’Amico per rinforzare le corsie laterali e piace parecchio anche alla Juventus. I giallorossi, secondo il Tempo, hanno già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, così come il club bianconero. Al momento, però, nessuna delle due società ha presentato offerte ufficiali. Pascini è assistito dalla P&P Sport Management e sarebbe già stato informato delle attenzioni di Roma e Juventus. Una situazione che potrebbe evolversi nei prossimi mesi, ma che richiederà un investimento da valutare attentamente probabilmente nel mercato estivo.