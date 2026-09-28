Si chiama Ruben Van Bommel, e sì è il figlio dell'ex centrocampista di Milan e Bayern Monaco. Ma questo conta poco perché l'ala olandese si sta ritagliando un palcoscenico tutto suo come dimostra anche l'ultima chiamata in Nazionale. Ventidue anni e caratteristiche perfette per il gioco di Gasperini, Van Bommel è sotto osservazione da qualche settimana. Sul talento non si discute ma il 22enne era reduce da un gravissimo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi un anno. L'inizio stagione, invece, è da fuochi d'artificio col Psv: 2 gol e 4 assist in sette partite. A conferma di quanto di buono già si era visto ai tempi dell'Az Alkmaar. Ala sinistra, piede destro e capacità di ricoprire bene entrambe le fasi risultando particolarmente efficace sotto porta. Sì, le caratteristiche sembrano ideali. E Van Bommel le sta mettendo in mostra anche con l'Olanda. Assistito dal team Raiola, Ruben ha una quotazione oggi di circa 25 milioni destinata però a salire coi mesi. Per questo la Roma potrebbe provare un approccio già a gennaio. Sfumato Gittens (brutto infortunio alla caviglia) restano in ballo anche le candidature di Endrick e Luiz Henrique senza dimenticare Kvernadze che però è visto più come un eventuale acquisto per la prossima stagione.