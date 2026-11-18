Il futuro di Artem Dovbyk resta in bilico. Il Bologna attende risposte concrete dal giocatore, mentre la Roma monitora la situazione, augurandosi che emergano altre società interessate all'attaccante ucraino. Arrivato in estate dal club giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, il centravanti ex Girona ha finora reso al di sotto delle aspettative rispetto all'investimento richiesto. L'amministratore delegato dei rossoblù, Claudio Fenucci, ha analizzato così il suo momento: “Il suo è un blocco più psicologico che atletico, deve sbloccarsi. Ha bisogno di recuperare autostima, fluidità nel gioco e convinzione nei contrasti. Al momento attendiamo, con la speranza che possa darci una mano fino a gennaio, poi faremo le nostre valutazioni”.

Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino , nel frattempo sono già fissati dei colloqui tra la dirigenza emiliana e la società capitolina, detentrice del cartellino, ai quali prenderanno parte anche gli agenti del calciatore. A fronte di uno stipendio complessivo di 3 milioni di euro — di cui 2,5 milioni a carico del Bologna — l'attaccante ha messo a segno appena un gol, senza mai scendere in campo dal primo minuto. Appare ormai chiaro che i felsinei non eserciteranno il riscatto, ma la Roma non può restare a guardare mentre il valore di mercato del giocatore si deprezza. Si attendono novità nelle prossime settimane. Su di lui ci sono Valencia e Venezia.