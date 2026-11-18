Certi giocatori non si misurano solo dai minuti giocati, ma anche dall'attesa che riescono a generare quando restano ai margini della scena. Il conto alla rovescia per l'uomo-simbolo Paulo Dybala è iniziato ufficialmente ieri a Trigoria, quando la stella della Roma ha completato con il gruppo la prima seduta della settimana dopo la sosta. L'obiettivo, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, è più che mai chiaro: tornare in campo sabato a Parma. E dire che a inizio stagione l'argentino era stato tra i migliori protagonisti di questa Roma che punta allo scudetto, tanto da diventare il primo in campionato per expected assist (3.42), il secondo per grandi occasioni create (8) e il terzo per passaggi vincenti (4). La microlesione al polpaccio - rimediata durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid - che ha procurato più fastidi del previsto. Gasperini benedice il suo ritorno e, complice l'ascesa di Matias Soulé e Rodrigo Mora, potrà ora gestirlo e dosarlo con maggiore serenità. Sullo sfondo si muovono le trame del domani, con la volontà della Roma di proseguire il matrimonio con il suo valore aggiunto. Nelle prossime settimane il legame tra Paulo e il club vivrà inevitabilmente una fase di reciproca osservazione, in cui la continuità fisica fungerà da ago della bilancia. Le parti navigheranno a vista ma l'ipotesi di sedersi attorno ad un tavolo all'inizio del nuovo anno per prolungare l'accordo fino al 2028 è tutt'altro che lontana. Mentre restano suggestioni, almeno per ora, le sirene della MLS Usa e il richiamo del Boca.