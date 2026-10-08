L'infortunio alla caviglia, rimediato in under 21, non sembra preoccupare. Ma per Jamie Gittens una maglia da titolare col Chelsea resta un miraggio visto che fin qui ha giocato appena 55 minuti in coppa senza mai scendere in campo in Premier. Il suo entourage ha già chiesto chiarimenti al club londinese con la seria ipotesi di una cessione a gennaio. La scorsa estate ci ha provato con forza la Roma per completare il reparto d'attacco dove Gittens ritroverebbe pure Malen, con cui ha giocato ai tempi del Dortmund. Il Chelsea, però, non ha mai aperto al prestito se non in un improbabile affare Koné. A gennaio però le cose cambieranno. Alonso, infatti, non considera l'ala sinistra e i Blues per non vederlo svalutare stanno valutando anche il prestito con diritto di riscatto. La Roma è ancora interessata e nel caso sarebbe in prima fila visto che Gittens aveva già detto sì a Gasperini. Un altro giocatore che sarà monitorato in queste settimane è Kvernadze del Frosinone, per ora non ci sono stati contatti ufficiali ma Gasp è molto attratto dal georgiano anche in ottica futura e quindi a giugno magari bloccandolo ora per una cifra vicina ai 25 milioni.