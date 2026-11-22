Assenza pesante per Luis Enrique che dovrà rinunciare anche a Kvara
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Le sensazioni era le peggiori e gli esami strumentali hanno confermato la rottura del crociato per Doue. La stella del Paris Saint Germain ieri ha abbandonato il campo in lacrime nella sfida contro il Nizza vinta dalla squadra di Luis Enrique 2-3. Oggi si è sottoposto agli accertamenti che hanno dato l'esito peggiore. Stagione finita e un'altra tegola per i francesi che mercoledì contro la Roma non avranno neanche Kvaratskhelia. L'allenatore spagnolo, però, recupera Dembelé che giocherà al centro dell'attacco.
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