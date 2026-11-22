Attimi di tensione sull'A1. Ieri si sono verificati degli scontri tra gli ultras della Roma diretti a Parma e quelli del Torino che viaggiavano verso Napoli per la sfida del sabato sera. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il contatto c'è stato in prossimità della zona di servizio Arno Est, nei pressi di Firenze. Danneggiati i van dei tifosi granata, ma nessun ferito grave. Sui social pubblicate alcune foto del presunto materiale sottratto ai torinesi. Un altro episodio in autostrada dopo quello dell'anno scorso tra giallorossi e tifosi della Fiorentina. Ora è attesa la decisione dell'ONMS per la trasferta di Bologna. La vendita dei biglietti è ancora sospesa, mentre a rischio c'è anche quella col Venezia già da bollino rosso a causa della forte rivalità tra i lagunari e la tifoseria dell'Udinese gemellata proprio con quella giallorossa.