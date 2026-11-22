Il futuro di Artem Dovbyk è ancora un rebus. Il Bologna vorrebbe interrompere il prestito, ma serve prima l'ok della Roma. Diverse le squadre interessate: in Italia ha chiesto informazioni il Venezia, mentre in Spagna c'è il Valencia. Secondo quanto riportato da Cadena Ser l'attaccante gradisce un ritorno in Liga e ha dato l'ok per il trasferimento. Manca, però, l'accordo con i giallorossi. Il Valencia vorrebbe chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto senza inserire condizioni per l'obbligo. La palla passa alla Roma. La squadra spagnola, inoltre, ha messo gli occhi anche su un altro ex Roma, Tammy Abraham.