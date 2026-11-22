La storia tra la Roma e Mario Hermoso continuerà per almeno altri due anni e mezzo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è quasi tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2029. La scorsa stagione lo spagnolo aveva firmato per un'altra stagione, mentre ora il club giallorosso ha messo sul piatto un biennale che permetterà di spalmare l'ingaggio. È un fedelissimo di Gasperini, leader difensivo e decisivo anche in zona gol. Già tre le reti tra campionato e Champions League. A luglio 2025 era ai margini della rosa, poi ha convinto Gian Piero durante il ritiro e ora è pronto per firmare il rinnovo.