La Roma ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti e Gasperini ha cominciato a preparare il big match dell'11 ottobre con tre assenze che, al momento, non accendono allarmi: Malen, Wesley e Cristante hanno lavorato ancora a parte dopo le terapie svolte nei giorni scorsi. L'olandese è alle prese con un fastidio al ginocchio, Cristante con una lombalgia, mentre Wesley deve smaltire il risentimento alla coscia destra rimediato nell'ultima partita contro l'Inter, scrive Marco Juric su La Repubblica. Si tratta di situazioni diverse ma comunque tutte tenute sotto controllo dai medici: i tre verranno valutati giorno dopo giorno e rientreranno progressivamente in gruppo. Quello più vicino al pieno recupero a questo punto è Cristante, che dovrebbe tornare a disposizione già entro la fine della settimana. Poi toccherà agli altri due.