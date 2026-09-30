Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Gasperini potrebbe fare delle scelte sui tre calciatori partiti con la nazionale argentina. Il problema quasi non si pone con Castro, che in ogni caso non avrebbe tolto il posto a Malen. In difesa la permanenza a Trigoria di Hermoso, il ritorno anticipato di Ndicka e le fatiche contenute di Mancini mi fa pensare che Balerdi non sarà titolare. In avanti mi aspetto il solito ballottaggio per quanto riguarda Soulé”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Non ci saranno strascichi per il ‘no’ a Dybala e Molina. I calciatori non hanno forzato per essere a Buenos Aires per l’addio di Messi. La Roma ha una partita delicata e importante l’11 ottobre e il comunicato del club dimostra la forza della proprietà. Pellegrini non ha rispettato del tutto le aspettative, il primo anno con Mourinho ha fatto benissimo poi si è un po’ fermato. Non è riuscito ad entrare nel cuore della gente”.